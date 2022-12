Công an TP.HCM: Có việc can thiệp hệ thống đăng kiểm để thay đổi kết quả

Ngày 28/12, Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng Công an TP.Hà Nội, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới của Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ GTVT. Công an đã thu giữ nhiều máy tính, tài liệu và đưa nhiều người về làm việc.

Trước đó, Công an TP.HCM thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam 37 người về các tội danh như: “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Giả mạo trong công tác” liên quan đến sai phạm tại hàng loạt trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bến Tre…

Những thủ đoạn tinh vi trong đăng kiểm

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) hé lộ, giai đoạn cuối tháng 10 vừa qua, lực lượng CSGT nhận được nguồn tin báo trong hoạt động kiểm định phương tiện xe cơ giới có dấu hiệu sai phạm.

Quá trình làm nhiệm vụ, CSGT phát hiện nhiều xe vi phạm nghiêm trọng về đăng kiểm nên chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra. Ảnh: CA

“Hậu quả của việc sai phạm trong hoạt động kiểm định phương tiện xe cơ giới gây tác hại rất lớn. Thời gian qua, phương tiện vận tải đang lưu thông bị chết máy, không đảm bảo an toàn kỹ thuật dẫn tới tai nạn rất nhiều. Xe bỗng dưng bị cháy dẫn tới tai nạn, ùn tắc giao thông, thiệt hại về người và tài sản rất lớn nên chúng tôi chú trọng đến thông tin này”, Thượng tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh.