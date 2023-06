Công an TP.HCM bắt xe buýt Phương Trang nghi vận chuyển thuốc lá lậu

Tổ CSGT đã tiến hành bàn giao lái xe cùng tang vật cho Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức, thụ lý theo quy định.

Trước đó, ngày 9/6, Đội CSGT Bình Triệu đã chặn chiếc ô tô hết hạn đăng kiểm lưu thông trên địa bàn do Nguyễn Văn Chiến (SN 1999, ngụ Quảng Ngãi) điều khiển. Qua kiểm tra, xác minh, Chiến đã bị Công an TP Quảng Ngãi khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bỏ trốn vào TP.HCM. Đội CSGT Bình Triệu đã bàn giao Chiến cho cơ quan công an địa phương thụ lý.