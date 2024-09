Công an thông tin vụ nam thanh niên lái xe tông chết 2 người ở Cần Thơ

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn dương tính ma túy, lái xe tải trên Quốc lộ 91 ở TP Cần Thơ tông 2 người chết, 2 người bị thương. Công an TP Cần Thơ chiều nay (26/9) thông tin chính thức vụ nam thanh niên lái xe tải tông chết 2 người trên Quốc lộ 91. Đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn. Ảnh: E.X. Theo cơ quan công an, khoảng 12h20 cùng ngày, Tống Văn Hoàng Tuấn (31 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, Vĩnh Long) lái xe tải biển số 84C-044.69 chạy tốc độ cao trên Quốc lộ 91 đã tông vào nhiều người đi đường ở quận Ô Môn. Hậu quả là 2 người chết, 2 người bị thương. Sau khi gây tai nạn, đối tượng Tuấn lái xe bỏ trốn. Nhận tin báo, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo lực lượng truy bắt đối tượng Tuấn. Theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra, Tuấn dương tính với ma túy. Các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiếp tục điều tra vụ việc. Hiện trường vụ việc. Ảnh: E.X. Theo nguồn tin của VietNamNet, đối tượng Tuấn đã tông vào nhiều phương tiện di chuyển trên đường. Anh Nguyễn Ngọc Thông (34 tuổi, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) - nhân chứng vụ việc - cho biết khoảng 1h10 cùng ngày, anh nghe tiếng lực lượng dân quân tự vệ yêu cầu các phương tiện đang di chuyển trên đường nhanh chóng tấp vào lề. “Khi tôi hỏi lý do thì được một dân quân trả lời đang vây bắt tội phạm. Một lát sau, từ trên dốc cầu Sang Trắng cách nhà tôi khoảng 500m, tôi thấy ô tô tải chạy với tốc độ cao, khoảng 70km/h" - anh Thông nói. Theo anh Thông, khi gần tới ngã ba Khu công nghiệp Trà Nóc, đối tượng lái xe tải tông một loạt ô tô, sau đó tông tiếp vào cột đèn điện giữa giải phân cách và kéo lê khoảng 20m rồi dừng lại. Công an sau đó nổ súng, khống chế đối tượng Tuấn.