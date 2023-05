Công an Tây Ninh triệt phá đường dây mua bán hơn 180 kg ma túy

Ma túy các loại thu giữ tại hiện trường.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đây là một chuyên án điển hình trong việc lãnh đạo thống nhất, tập trung của Ban Giám đốc với tinh thần quyết tâm, quyết liệt của các lực lượng tham gia.

Bộ Công an cũng đã có thư khen biểu dương thành tích của Công an tỉnh Tây Ninh và đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hoàng Thọ