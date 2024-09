Công an, quân đội "quần thảo" sông Hồng tìm nạn nhân vụ cầu Phong Châu

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân, trục vớt dầm cầu Phong Châu bị rơi xuống sông Hồng. Ngày 14/9, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại cầu Phong Châu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), lực lượng chức năng đang tổ chức trục vớt phần dầm cầu bị rơi xuống sông và tìm kiếm các nạn nhân. Nhịp cầu Phong Châu bị rơi nằm cách cầu khoảng hơn 20m. Theo người dân, phần dầm cầu đang "chôn" một chiếc xe tải. Công tác tìm kiếm có sự tham gia của khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội. Những ngày qua, nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết khiến lực lượng chức năng chưa thể thực hiện việc tìm kiếm, cứu hộ. Theo chính quyền địa phương, hiện còn 8 nạn nhân đang mất tích. Công an tỉnh Phú Thọ đã phát thông báo truy tìm danh tính các nạn nhân. Máy cưa được sử dụng trong quá trình tiếp cận phần dầm cầu bị rơi. Trong khi đó, nhiều cano chạy dọc 2 bờ sông Hồng chở các chiến sĩ tìm kiếm vật thể dưới lòng sông. Trong sáng nay, hoạt động này chưa có kết quả. Cano điện từ đã được lực lượng công binh hạ thủy. Ở bãi tập kết, hàng chục ô tô chở cầu phao đã sẵn sàng để lắp đặt. Ngày 13/9, UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản gửi các Sở, ban ngành liên quan về việc thực hiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn sự cố sập cầu Phong Châu. Văn bản nêu rõ, hiện nay mực nước trên sông Hồng (sông Thao) tại khu vực cầu Phong Châu đã rút xuống mức dưới báo động 1. Để chủ động tổ chức tìm kiếm người và trục vớt các phương tiện gặp nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan thường trực về tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh - làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể, huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức thực hiện việc tìm kiếm người, trục vớt phương tiện đảm bảo nhanh chóng, an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND huyện Tam Nông và Lâm Thao chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực tìm kiếm; bảo đảm nơi ăn, ở, khu vực để các phương tiện của các đơn vị đến tăng cường thực hiện nhiệm vụ; huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn theo hiệp đồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cho biết nhiệm vụ hàng đầu của các lực lượng chức năng là cứu hộ nạn nhân và xe bị rơi xuống sông khi cầu Phong Châu bị sập. Bên cạnh đó, chính quyền sẽ nhanh chóng lắp đặt cầu phao tạm thay thế cầu Phong Châu để người dân đi lại. Các lực lượng chức năng đang liên tục đánh giá mực nước, dòng nước, khi điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn sẽ tiến hành cứu hộ và lắp đặt cầu phao. Để phục vụ việc lắp đặt cầu phao, đường xuống Bến Ruộng được dọn dẹp, chặt bỏ những vật cản. Người dân sống tại đây tự nguyện dỡ những lùm cây có thể gây cản trở lực lượng chức năng. Khoảng 10h ngày 9/9, cầu Phong Châu bị sập 2 nhịp khiến 3 ô tô, 6 xe máy, một xe điện rơi xuống sông. 3 người đã được cứu, 8 người vẫn đang mất tích. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông của tỉnh Phú Thọ, được đưa vào khai thác từ năm 1995. Cầu dài 375m, gồm 8 nhịp, các nhịp bên ngoài là dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, các nhịp chính bằng kết cấu dàn thép, các trụ cầu bằng bê tông cốt thép.