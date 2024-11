Công an phong tỏa trụ sở công ty huy động vốn trả lãi 50%/năm tại Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng đang có mặt tại trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI ở Đà Nẵng. Phía bên ngoài, người dân cũng tập trung để chờ lãnh đạo công ty đối thoại. Chiều 8/11, Công an TP Đà Nẵng có mặt tại trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI), nằm trên đường 29 tháng 3 (phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Ghi nhận của PV. VietNamNet, Cảnh sát cơ động được cắt cử bảo vệ an ninh vòng ngoài. Bên trong, nhiều cảnh sát làm việc với nhân viên của công ty. Lực lượng an ninh cũng tạm phong tỏa trụ sở công ty. Một cán bộ thuộc Công an TP Đà Nẵng cho biết lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ, khi có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho người dân, báo chí. Cảnh sát có mặt tại trụ sở công ty GFDI Cùng thời điểm, rất đông người dân tập trung tại trụ sở Công ty GFDI chờ được đối thoại với lãnh đạo công ty. Trong số những khách hàng đứng chờ có nhiều cụ ông, cụ bà. Có mặt tại trụ sở công ty từ trưa, anh K. (ngụ Đà Nẵng) cho hay, khoảng 12h ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI, được lực lượng công an đưa tới trụ sở công ty. Anh K. chia sẻ, anh đầu tư vào công ty thông qua một người bạn là nhân viên làm việc tại đây. Anh cùng mẹ đẻ và chị gái đầu tư vào đây tổng cộng 2,5 tỷ đồng tiền gốc, đã được 2 năm. “Lúc đầu, tôi định tháng 4/2024 rút vì thấy lãi suất cao nên hơi lo, nhưng mẹ tôi nói đợi sang năm 2025 cộng cả lãi được gần 4 tỷ đồng, đủ để mua nhà thì rút. Giờ không khéo mất trắng”, anh K. lo lắng. Rất đông người dân tập trung trước trụ sở, chờ gặp lãnh đạo công ty để đối thoại. Như VietNamNet đưa tin, sáng 6/11, hàng trăm người có mặt tại trụ sở Công ty Tư vấn đầu tư GFDI sau khi nghe tin công ty tạm ngừng giao dịch trên toàn hệ thống. Nhiều người phản ánh đã góp vốn, đầu tư tại công ty dưới hình thức hợp đồng cho vay tài sản. Thời gian đầu, công ty trả lãi rất cao, có người nhận lãi đến 50%/năm (thời điểm năm 2020). Tuy nhiên, gần đây, lãi suất càng giảm cho đến khi có thông tin công ty tạm dừng giao dịch khiến hàng trăm nhà đầu tư hoang mang. Lực lượng an ninh tạm phong tỏa trụ sở Công ty GFDI. Tối 5/11, mạng xã hội lan truyền thông báo của Công ty GFDI về việc tạm ngừng giao dịch trên toàn hệ thống, cùng với đó là bức tâm thư được cho là của Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng. Theo nội dung thư, các mảng đầu tư thu lợi chính của GFDI không còn mang lại lợi nhuận như kỳ vọng. Công ty đang rà soát, tái thẩm định và sẽ tạm dừng những dự án đầu tư không còn khả năng sinh lợi tốt để đảm bảo quản lý tốt nhất nguồn vốn của khách hàng. Thời gian tới, công ty sẽ chậm chi trả cho một số hợp đồng đầu tư của khách hàng.