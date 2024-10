Công an ở TPHCM thông tin vụ nghìn clip quay lén nhà vệ sinh nữ trong trường học

Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã thông tin về việc học sinh phản ánh có hàng nghìn clip quay lén nhà vệ sinh nữ ở Trường THPT Tân Túc. Tối 25/10, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đã thông tin về vụ việc liên quan nam sinh Trường THPT Tân Túc đặt thiết bị quay lén trong nhà vệ sinh nữ. Phía cơ quan này cho hay, ngày 25/10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nam sinh Trường THPT Tân Túc đặt thiết bị quay lén trong nhà vệ sinh nữ. Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với Công an huyện xác minh làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, chiều 23/10, nam sinh N.Q.H lớp 12 Trường THPT Tân Túc có dùng điện thoại quay lén bạn nữ lớp 11 khi đi xuống căng-tin nhà trường thì bị bạn cùng lớp bạn nữ phát hiện. Lúc đó, bạn này yêu cầu xóa nhưng N.Q.H tỏ thái độ không quan tâm. Bạn này đã báo với bạn cùng lớp tên Đ.K. Em Đ.K đã đến đánh và yêu cầu N.Q.H xóa clip trước mặt mình. Khi sự việc đánh nhau xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời gia đình em N.Q.H và em Đ.K đến trường làm việc. N.Q.H viết tường trình nhận lỗi vì hành vi quay lén bạn học. Đ.K viết tường trình nhận lỗi vì đã đánh bạn. Tuy nhiên tối cùng ngày lại xuất hiện nhiều nhóm công khai và các nick ảo trên nền tảng Facebook xoay quanh thông tin em N.Q.H có hành vi quay lén nữ sinh trường THPT Tân Túc bằng cách lắp camera giấu kín trong nhà vệ sinh nữ. Thông tin trên làm cho giáo viên, học sinh, phụ huynh hoang mang. Công an huyện Bình Chánh đã phối hợp với ban giám hiệu nhà trường nhanh chóng làm việc cùng các học sinh có liên quan dư luận lắp camera quay lén này (với sự chứng kiến của phụ huynh học sinh). Đồng thời kiểm tra đồng loạt tất cả các nhà vệ sinh. Kết quả không phát hiện camera quay lén. Bản thân em N.Q.H khẳng định không quay lén nữ sinh trong nhà vệ sinh. Qua kiểm tra điện thoại em N.Q.H cũng không phát hiện hình ảnh phản cảm như mạng xã hội đăng tải. Vụ việc gây lo lắng cho phụ huynh, học sinh và xã hội. Từ sự việc trên lại tán phát nhiều tin đồn sai sự thật tiếp theo, như em N.Q.H được chuyển sang trường lân cận học. Thông tin này hoàn toàn bịa đặt vì hiện tại em vẫn học tập tại Trường THPT Tân Túc. Công an huyện Bình Chánh đã làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường để triển khai đến giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức sinh hoạt lớp để ổn định tâm lý của học sinh. Đồng thời, Công an huyện đề nghị phụ huynh học sinh bình tĩnh, động viên học sinh yên tâm học tập, đăng tải thông tin thận trọng, có kiểm chứng khi sử dụng mạng xã hội. Mọi hành vi bịa đặt, vu khống, đăng tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo pháp luật.