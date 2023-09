Công an nhiều tỉnh phối hợp truy bắt kẻ bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi

Video: Nghi phạm bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội.

Chiều 21/9, Công an xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị của Công an TP Hà Nội cùng Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Trang được xác định là nghi phạm bắt cóc, giết hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội.

"Hiện chúng tôi với chính quyền xã đã mời gia đình Trang lên làm việc, đặc biệt trong chiều qua (20/9) và sáng nay, các lực lượng chức năng cũng đã về địa phương làm việc nhưng chưa có thông báo chính thức về sự việc", Công an xã Việt Ngọc cho biết thêm.

Con đường dẫn tới nhà Trang ở thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc.

Có mặt tại thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang) người dân nơi đây đều bất ngờ trước thông tin Giáp Thị Huyền Trang liên quan đến vụ việc bé gái ở Hà Nội bị bắt cóc, giết hại.

Ông Đ. sống ở gần nhà Trang sốc khi nghe thông tin Trang liên quan đến vụ bé gái bị bắt cóc. Trang tốt nghiệp một trường sư phạm sau đó đi dạy học và đi làm công nhân một thời gian.