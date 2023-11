Công an Nghệ An bắt kẻ trốn truy nã 20 năm

Sau một thời gian dài truy tìm, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, ngày 23/10/2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước ngoài bắt giữ Trung.

Hiện, Cơ quan Công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Trước đó, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa bắt kẻ trốn truy nã 17 năm khi đang lẩn trốn tại Lào.