Công an lội ruộng gặt lúa giúp dân

Các chiến sĩ công an gánh lúa lên bờ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Với sự hỗ trợ của lực lượng công an, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều ruộng lúa của người dân xã Cẩm Long đã được thu hoạch xong. Nhiều người dân đã rất cảm động khi những bao lúa được lực lượng công an xã đưa về tận nhà.

Thiếu tá Nguyễn Văn Phương, Trưởng Công an xã Cẩm Long cho biết, mặc dù hiện nay đang là cao điểm hoàn thành các chỉ tiêu cấp căn cước công dân nhưng sau khi nắm bắt được thông tin nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã do neo người nên chưa thể thu hoạch được lúa, các cán bộ, chiến sĩ công an xã đã bàn nhau thu xếp công việc, tranh thủ thời gian xuống đồng cùng người dân gặt lúa.