Công an lên tiếng về tin đồn bắt một lãnh đạo chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội

Công an Hà Nội cho biết tin đồn lãnh đạo ngân hàng PGBank chi nhánh Gia Lâm vỡ nợ, bị bắt, đã ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín Ngân hàng PGBank và quyền lợi của người dân gửi tiền tại đây. Mới đây, mạng xã hội lan truyền tin đồn về việc lãnh đạo chi nhánh PGBank Phú Thụy, huyện Gia Lâm, Hà Nội, vỡ nợ, bị bắt. Thông tin này đã tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, một số khách hàng đã tập trung về phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng PGBank trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm, để rút tiền gửi. Chiều 14/9, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín Ngân hàng PGBank và quyền lợi của người dân gửi tiền tại đây. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước gặp gỡ đối thoại với một số khách hàng (Ảnh: Công an Hà Nội). Cơ quan chức năng cho biết mọi hoạt động tại ngân hàng PGBank trên địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm, đều diễn ra bình thường và an toàn tuyệt đối, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. "Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội và ông Phạm Thắng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng PGBank, đã gặp gỡ, đối thoại với một số khách hàng và khẳng định tiền gửi của khách hàng tại PGBank đều được bảo đảm đúng quy định", Công an Hà Nội nhấn mạnh. Phòng An ninh kinh tế đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị chức năng xác minh để xử lý các đối tượng lan truyền thông tin sai sự thật này. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin không chính xác; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn TP, ảnh hưởng đến lợi ích của người gửi tiền và hình ảnh, uy tín của ngân hàng. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.