Công an khám xét ngôi nhà liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng ở Thái Bình

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963, thường trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Ông Nhưỡng có quê tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đối với vùng quê này, ông Nhưỡng là nhân vật rất quen thuộc.

Theo người dân địa phương, ông Nhưỡng thường xuyên về quê vào các dịp lễ, Tết và có các hoạt động kêu gọi kinh phí để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn cũng như công tác an sinh xã hội.