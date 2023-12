Công an Hải Phòng kiểm tra chéo địa bàn xử lý tài xế 'ma men'

Mới đây, phóng viên Dân trí đã cùng tham gia với Trưởng phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đến các chốt kiểm soát nồng độ cồn đối với lái xe trên địa bàn thành phố để kiểm tra các lực lượng kiểm tra chéo địa bàn khi làm nhiệm vụ.

Tại chốt thuộc địa bàn huyện Thủy Nguyên, lực lượng CSGT Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên để cùng kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe.

Tương tự, tại các chốt ở địa bàn quận Hồng Bàng cũng có lực lượng CSGT Công an huyện Thủy Nguyên; tại chốt ở quận Hải An, có lực lượng CSGT của Công an quận Ngô Quyền.