Công an Hà Nội xử phạt thanh niên bốc đầu xe máy trên đường Độc Lập

Chiều 15/10, đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, ra quyết định xử phạt một nam thanh niên có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe trên đường Độc Lập (quận Ba Đình).

Theo đó, qua phản ánh của người dân thông qua trang mạng xã hội của Công an TP Hà Nội tại địa chỉ "Công an thành phố Hà Nội" về việc một thanh niên không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông trên đường Độc Lập, Công an TP đã giao Phòng CSGT vào cuộc xác minh.