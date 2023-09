Công an Hà Nội xử lý hàng loạt quái xế đánh võng xung quanh hồ Hoàn Kiếm

Song song với các tổ công tác 141 hóa trang, các chốt 141 cố định cũng được triển khai, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân. Được biết, trong dịp nghỉ lễ, các tổ công tác đặc biệt 141 hóa trang sẽ tăng cường làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên nhiều địa bàn, tuyến đường và khung giờ khác nhau để ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp đua xe, cổ vũ đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự.