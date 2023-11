Công an điều tra vụ bảng điện tử cổng chào ở Bình Dương chạy chữ cá độ bóng đá

Trưa 24/11, ông Hà Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Sơn (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa chuyển bo mạch bảng điện tử trên cổng chào của xã cho công an tỉnh điều tra. Trước đó, bảng điện tử này xuất hiện dòng chữ quảng cáo cá độ bóng đá khiến dư luận xôn xao.

Bảng điện tử của cổng chào xã An Sơn xuất hiện dòng chữ “Nhà cái đến từ châu Phi” vào tối 20/11.