Công an điều tra thông tin "chi 1,6 – 1,8 tỉ để đạp xích lô, bơi ghe ở Hội An"

Ngày 23-11, lãnh đạo Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an TP đang vào cuộc xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với thông tin không chính xác lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 22-11, trên trang Facebook tên Minh Ohio (có 500.000 người theo dõi) đăng tải đoạn clip quay tại phố cổ Hội An. Trong clip, một nam thanh niên quay hình ảnh những chiếc thuyền du lịch trên sông Hoài và hình ảnh người hành nghề xích lô ở phố cổ Hội An, kèm theo lời bình:

"Về phố cổ Hội An mình có được thông tin rất động trời. Để mà được lái những chiếc thuyền này và để có mã số trên những thuyền này thì những người chủ phải trả đâu đó 1,6 tỉ đến 1,8 tỉ đồng để được lái hằng đêm giống vậy. Và cái thời gian là từ 16 giờ chiều cho tới 22 giờ đêm.