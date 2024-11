Công an điều tra cặp vợ chồng chết bất thường trong nhà riêng ở Hà Tĩnh

Hai vợ chồng ở xã Thượng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) được phát hiện chết tại nhà riêng, trên thi thể có nhiều vết thương. Tối 25/11, lãnh đạo UBND xã Thượng Lộc xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện vụ việc 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng, hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đình H. (SN 1962) và vợ Võ Thị T. (SN 1968), trú tại thôn Vĩnh Xuân, xã Thượng Lộc. Hai vợ chồng được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở Hà Tĩnh. (Ảnh minh họa) “Hai ông bà sống với nhau trong nhà riêng, không có xích mích hay mâu thuẫn với ai. Cách đây ít tháng người vợ phải đi bệnh viện để điều trị bệnh”, vị lãnh đạo UBND xã Thượng Lộc thông tin thêm. Trước đó, vào khoảng 9h cùng ngày, người dân thôn Vĩnh Xuân phát hiện ông Nguyễn Đình H. và vợ đã tử vong, trên thi thể có nhiều vết thương ngay tại nhà riêng. Ngay sau đó, Công an huyện Can Lộc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cùng nhiều đơn vị liên quan đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. CẨM SƠN