Công an Đắk Lắk cảm ơn người dân dũng cảm đưa cán bộ chiến sỹ đi cấp cứu

Ngày 20/6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thư cảm ơn gửi đồng bào, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh sau vụ tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin) xảy ra ngày 11/6 vừa qua.

Ông Trần Đình Thuận dẫu biết nguy hiểm vẫn đưa cán bộ công an bị trọng thương trong vụ tấn công đi cấp cứu kịp thời (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trong thư, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, sau vụ tấn công trụ sở 2 xã tại huyện Cư Kuin, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo các cấp, nhất là sự ủng hộ, giúp đỡ hết mình của nhân dân, lực lượng Công an tỉnh đã bắt và vận động đầu thú trên 70 đối tượng tham gia vào vụ việc.