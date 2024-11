Concert Anh trai say hi: Đợt đầu mở bán tại Hà Nội 'cháy vé' sau 45 phút

Concert 3 Anh trai say hi mở đợt bán vé sớm vào sáng ngày 7/11, thu hút sự quan tâm của khán giả. Concert 3 Anh trai say hi tại Hà Nội diễn ra vào ngày 14/12 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sau khi công bố sơ đồ và các hạng vé, 9h sáng nay (7/11), Ban Tổ chức (BTC) Anh trai say hi đã mở bán sớm vé concert thứ ba tại Hà Nội vào ngày 7/12. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Danh sách khán giả chờ mua vé trên Ticketbox lên đến hơn 50.000 người. Một khán giả đăng ảnh chụp màn hình đăng ký lúc 9h11 đã xếp hàng sau 51.013 người. Nickname Kim Do Jin cho biết thêm thông tin: "Hôm nay, nhiều người mua xong bị hủy quá. Một số thì bị lỗi hệ thống (cái này show nào cũng gặp), rồi một số do không để ý thông báo của ban tổ chức về việc chỉ chấp nhận thẻ thanh toán quốc tế VIB, dùng thẻ ngân hàng khác là bị hủy vé và giam tiền 14 ngày". Trong khi đó, nhiều khán giả may mắn hơn đã nhanh tay sở hữu được tấm vé concert 3 Anh trai say hi. Vé mở bán sớm được ưu đãi giảm 10% nhưng với số lượng có hạn. Trên fanpage, BTC của chương trình thông báo, chỉ sau 45 phút mở bán sớm vé, tất cả các hạng vé của đêm diễn đã hết sạch. Theo đó, để đáp lại sự yêu mến của mọi người và không để khán giả đợi lâu, BTC Anh trai say hi quyết định sẽ mở bán vé chính thức từ 12h trưa nay (7/11).

Các loại vé nhanh chóng hết sạch chỉ trong 45 phút mở bán đợt đầu. Anh trai say hi là chương trình âm nhạc thực tế đầu tiên quy tụ 30 nam nghệ sĩ là những tên tuổi có sức ảnh hưởng trong showiz Việt và mạng xã hội. Chương trình Anh trai say hi đã tổ chức hai concert ở TP.HCM vào ngày 28/9 và 19/10, thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Concert Anh trai say hi bán vé theo 2 đợt. Ảnh: NSX. Giá vé của concert thứ ba ở Hà Nội tương tự như giá vé của hai concert đầu tiên, dao động từ 500.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Trong đó, vé hạng CAT 3 (ngồi): 500.000 đồng, vé hạng CAT 2 (ngồi): 700.000 đồng, vé hạng CAT 1 (ngồi): 900.000 đồng, vé hạng GA 4 (đứng): 800.000 đồng, vé hạng GA 3 (đứng): 1.000.000 đồng, vé hạng GA 2 (đứng): 1.400.000 đồng, vé hạng GA 1 (đứng): 1.800.000 đồng, vé hạng FANZONE (đứng): 2.500.000 đồng, vé hạng VIP (ngồi): 2.200.000 đồng, vé hạng VIEVIP (ngồi): 2.600.000 đồng, vé hạng SVIP (ngồi): 4.000.000 đồng và vé hạng PREMIER LOUNGE (bàn/ghế cocktail): 10.000.000 đồng. Theo Người Đưa Tin