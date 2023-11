Con trai nuôi của cố NSƯT Vũ Linh - Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê chuẩn bị kết hôn, hé lộ luôn thiệp cưới?

Thời gian vừa qua, con trai nuôi của cố NSƯT Vũ Linh và Hoa hậu Phương Lê thường xuyên có những động thái tương tác thân mật trong các sự kiện và trên mạng xã hội gây chú ý.

Nhưng mới đây, thông tin sốc hpơn khi trên mạng xã hội đang lan truyền những bức ảnh được cho là thiệp của của hoa hậu Phương Lê cùng Vũ Luân. Trên tấm thiệp ghi dòng chữ: "Welcome to tphe wedding Vu Luan - Phuong Lê" đã gây bão toàn cõi mạng.



Tấm thiệp ghi dòng chữ: "Welcome to the wedding Vu Luan - Phuong Lê" đã gây bão toàn cõi mạng. Ảnh: Internet

Không chỉ thế, một nhà báo thân thiết của Vũ Luân cũng tiết lộ: "Ủa ủa tối qua Ba Xoài - Mẹ Xoài (Vũ Luân - Phương Lê) mới gặp nhau mà...

Nghe nói cả hai sau đó còn tách đồng đội đi chơi riêng nữa...Vậy mà hôm nay mở mạng đã thấy hình cưới rồi nè... Bất ngờ quá đi...! Hỏng lẽ ước mơ của Min được làm đại diện đàn gái hôm bữa đã thành sự thật sao ta... ? Chuẩn bị nhận thiệp cưới nha".



Phương Lê khá thân thiết đối với gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh. Ảnh: Internet