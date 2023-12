Con trai Messi trổ tài khiến dân mạng 'phát sốt', khen kỹ năng giống hệt cha

Trong trận đấu giữa đội bóng của học viện Inter Miami và Pinecrest FC, Mateo Messi lập một hat-trick. Cậu nhóc thứ hai nhà Messi thể hiện sự tinh tế trong từng pha chạm bóng và thi đấu đồng đội để tìm đường vào khung thành đối thủ.

Ở bàn đầu tiên, Mateo đỡ bóng quay lưng với khung thành đối thủ. Sau nhịp khống chế, cậu nhóc đẩy bóng ra biên rồi thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương trước khi nhận bóng và ghi bàn.