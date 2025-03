Con trai cấu kết với băng nhóm giả công an, cướp 2 triệu USD của bố

Ngày 10/3, nhóm cướp giả danh công an, đến nhà bị hại và yêu cầu trình bày nguồn gốc số tiền 2 triệu USD, và mời bị hại đến trụ sở công an để làm việc. Tuy nhiên, khi bị hại vào thay đồ, chúng lập tức lấy toàn bộ số tiền mặt và tẩu thoát. Sau khi phi vụ trót lọt, nhóm cướp biến mất cùng số tiền mà không chia cho P.

Đến ngày 13/3, bị hại đến Công an để tố giác sự việc. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nhanh chóng các nghi phạm. Chỉ trong ít ngày, công an đã bắt giữ hai đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ gần như toàn bộ số tiền bị cướp.