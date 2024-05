Con trai Bằng Kiều trúng tuyển 1 trường đại học danh giá tại Mỹ: Học phí ngót nghét 2 tỷ đồng/ năm, top đầu cả nước với 1 chuyên ngành đặc biệt

Ca sĩ Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh vốn được biết đến là những phụ huynh hết mực thương yêu, cũng như nghiêm túc trong việc dạy bảo con cái. Dù đã ly hôn nhưng cả 2 vẫn dành rất nhiều tình yêu cho 3 người con chung, thậm chí còn không ngại chi những khoản tiền khổng lồ để đầu tư cho việc học tập của các con.

Trong số 3 người con trai của Bằng Kiều và vợ cũ, con trai cả Bằng Phương (hay còn gọi là Beckam) được đánh giá là thông minh, giỏi giang và có khiếu nghệ thuật giống bố. Beckam sinh năm 2003, từ những ngày nhỏ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc được thừa hưởng từ bố mẹ. Nhận thấy điều này từ con trai, cả Bằng Kiều và vợ cũ đều ủng hộ mọi lựa chọn của con trên con đường nghệ thuật. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Beckam đã được nhận vào một trường đại học đào tạo về nghệ thuật biểu diễn âm nhạc nổi tiếng của Mỹ, đó là Trường Musician Institute College of Contemporary Music, với chuyên ngành Bachelor of Music in Performance Guitar (Cử nhân âm nhạc về biểu diễn guitar).



Bằng Kiều và 3 cậu con trai. Ảnh: Internet

Khi biết tin con trai trúng tuyển ngôi trường danh giá, cả Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh đều vô cùng vui mừng và xúc động. Năm đó, vợ cũ của Bằng Kiều từng chia sẻ niềm vui này với truyền thông: "Phải nói là quá vui và quá hạnh phúc vì những vất vả của hai mẹ con đã có kết quả. Để được nhận vào chương trình này Beckam phải thi những bài thi về guitar rất khó, vượt qua khả năng của cháu vì nó hơi nghiêng về jazz nhưng mẹ luôn cận kề khuyến khích và động viên để Beckam không bị nản chí".