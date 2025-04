Cơn sốt AI phong cách Ghibli: Tôn vinh hay cú tát vào ngành sáng tạo?

Nếu bạn đã lướt mạng xã hội trong vài ngày qua, có khả năng cao bạn đã bắt gặp những hình ảnh do AI tạo ra, mô phỏng phong cách đặc trưng của Studio Ghibli - hãng phim hoạt hình Nhật Bản đứng sau những bộ phim kinh điển như Spirited Away, My Neighbor Totoro và Howl’s Moving Castle.

Nhờ vào phiên bản mới của ChatGPT, người dùng có thể biến các meme nổi tiếng trên internet hoặc ảnh cá nhân thành phong cách khó trộn lẫn của Hayao Miyazaki - người sáng lập Ghibli và cũng là nhà phê bình gay gắt của AI, từng nhiều lần lên án công nghệ này.

Tranh cãi xung quanh trào lưu AI phong cách Ghibli

Trào lưu này làm dấy lên những lo ngại về đạo đức liên quan đến việc AI sử dụng các tác phẩm sáng tạo có bản quyền, đặt ra câu hỏi về tương lai của các nghệ sĩ cũng như giá trị sáng tạo con người trong thời đại mà thuật toán ngày càng chi phối.

Nổi tiếng với phong cách vẽ tay tỉ mỉ và lối kể chuyện đầy chất thơ, Hayao Miyazaki từng chỉ trích vai trò của AI trong hoạt hình.

Một trong những lần ông phản đối AI mạnh mẽ nhất là trong bộ phim tài liệu năm 2016 Never-Ending Man: Hayao Miyazaki.