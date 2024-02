Con sao Việt tuổi Rồng: Trổ mã xinh xắn, bộc lộ tài năng hơn hẳn bố mẹ

Có thể thấy, Tuệ Lâm đang dần trổ mã, sở hữu chiều cao khá ấn tượng khi ở tuổi 12, được dự đoán sẽ nhanh vượt mẹ.

Phạm Quỳnh Anh từng tự hào chia sẻ: "Tuệ Lâm của mẹ rất thương gia đình, thương em An, rất biết nhường nhịn mỗi khi bị em An bắt nạt. Mong con gái của mẹ sẽ luôn giữ vững tính cách lương thiện, luôn mạnh khỏe, luôn là chị 2 gương mẫu để mẹ an tâm đi chiến đấu nhé!".

Bé Cát An - con trai Quỳnh Anh - Tim

Bé Cát An (tên thân mật là Sushi) - con trai Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim chào đời năm 2012.

Thời gian đầu, chuyện tình cảm giữa Tim và Trương Quỳnh Anh khá kín tiếng. Chỉ khi những bức ảnh chụp Tim đi cùng, chăm sóc một người phụ nữ có bầu đeo khẩu trang, sau đó là những tấm ảnh Quỳnh Anh vác bụng bầu đi chọn đồ sơ sinh với Tim lan tràn trên mạng, thì mọi người mới "tá hỏa".