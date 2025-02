Con rể Tổng thống Trump: Con nhà nòi bất động sản, lập quỹ tỷ USD làm ăn ra sao?

Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TOI

Theo Thượng viện Mỹ, tính đến tháng 9/2024, Affinity Partners đã thu về 157 triệu USD từ phí quản lý nhưng chưa mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Đây cũng là lý do dẫn đến một cuộc điều tra từ Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ trong năm ngoái về khả năng xung đột lợi ích và ảnh hưởng nước ngoài, đặc biệt liên quan đến các khoản đầu tư từ Saudi Arabia, Qatar và United Arab Emirates (UAE).

Theo Theguardian, phát hiện từ Ủy ban tài chính Thượng viện đã làm dấy lên nghi ngờ rằng Công ty Affinity Partners của Jared Kushner có thể là một hoạt động mua bán ảnh hưởng từ nước ngoài.

Mặc dù đối mặt với những ý kiến trái chiều do lo ngại về xung đột lợi ích, Jared Kushner vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động của Affinity Partners, tận dụng các mối quan hệ quốc tế và kinh nghiệm từ thời gian làm việc tại Nhà Trắng để thúc đẩy các dự án đầu tư của quỹ.

Bloomberg cho hay, tới cuối năm 2024, Affinity Partners đã hoàn thành việc huy động thêm 1,5 tỷ USD từ Cơ quan Đầu tư Qatar và Công ty quản lý tài sản Lunate có trụ sở tại Abu Dhabi của UAE.

Quỹ cũng kéo dài thời gian hoạt động thêm 2 năm, đến 2029.

Trong một tập podcast của chương trình Invest Like The Best, con rể ông Trump thông báo quỹ của ông sẽ không huy động vốn trong 4 năm, từ 2025-2029 (khoảng thời gian ông Trump làm tổng thống nhiệm kỳ 2) để tránh xung đột lợi ích.