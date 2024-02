Con gái xúc động đưa nghệ sĩ Mạc Can vào Trung tâm dưỡng lão

Sáng 27/2, các nghệ sĩ lão thành gồm Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Ngọc Bê (Lê Thị Tâm), Lam Sơn, công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân chính thức được chuyển đến sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, sau nhiều năm gắn bó tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TPHCM).

Ngoài ra nghệ sĩ Mạc Can và Huỳnh Thanh Trà cũng được chuyển vào ở trung tâm dưỡng lão này.

Các nghệ sĩ lão thành được chuyển sang nơi ở mới (Ảnh: Mộc Khải).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Dung - con gái nghệ sĩ Mạc Can - bày tỏ sự xúc động khi cha vào sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè. Con gái nghệ sĩ cho biết do chị bận đi làm nên thường ngày, nghệ sĩ Mạc Can sống một mình, không được ai cận kề chăm sóc.

"Nơi đây cơ sở vật chất tốt, cha tôi còn có nhiều nghệ sĩ bầu bạn. Đặc biệt, cha tôi đang bệnh, được sống ở nơi điều kiện y tế tốt, tôi cảm thấy yên tâm", chị Dung bày tỏ.