Con gái thương tật 97% sau tai nạn giao thông, bố mẹ làm đơn cầu cứu

Vụ tai nạn và nỗi đau của 2 gia đình

Gia đình anh Phạm Vũ Trường Giang (39 tuổi, ngụ phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vừa gửi đơn thư cầu cứu đến cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk với mong muốn sớm làm sáng tỏ vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến con gái anh bị thương tật lên tới 97%.

Theo thông tin ban đầu, ngày 7/9/2022, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận tin báo vụ tai nạn giao thông tại đường Phan Bội Châu. Thời điểm đó, cháu Phạm H.P. (SN 2010) đang điều khiển xe đạp điện chở theo chị gái là Phạm Trần Nhã Uyên (SN 2009, đều là học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên).

Khi xe bắt đầu rẽ vào đường Đoàn Doãn Định đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 47L1- 086.82 do cháu Nguyễn A.T. (SN 2006) điều khiển chở theo Phạm N.Q. (SN 2006, đều là học sinh trường THPT Chu Văn An).

Hậu quả vụ tai nạn khiến cả 4 cháu đều bị thương. Trong đó, 3 người bị thương nhẹ, riêng cháu Uyên bị chấn thương sọ não rất nặng.

Kết luận của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk ngày 9/1 cho thấy, cháu Uyên bị khuyết xương sọ phải; nứt sọ thái dương trái; gãy xương hàm dưới vùng cằm và góc hàm phải; liệt cứng tứ chi mức độ vừa… Tỷ lệ thương tật 97% cơ thể.