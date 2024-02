Con gái Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy dậy thì trổ mã cao lớn, chân dài "ăn đứt" mẹ ca sĩ

So sánh với một vài bức hình trước đó, ái nữ đầu lòng của Phạm Quỳnh Anh với chồng cũ Quang Huy vẫn còn thấp hơn mẹ, thế mà chỉ trong thời gian ngắn, cô bé đã vượt mặt. Với lợi thế và tốc độ phát triển rất tốt này, trong tương lai Tuệ Lâm chắc chắn sẽ sở hữu chiều cao ấn tượng, bỏ xa bạn bè đồng trang lứa.

Trải lòng về cô con gái lớn, Phạm Quỳnh Anh từng tự hào viết trên trang cá nhân: "Tuệ Lâm của mẹ rất thương gia đình, thương em An, rất biết nhường nhịn mỗi khi bị em An bắt nạt. Mong con gái của mẹ sẽ luôn giữ vững tính cách lương thiện, luôn mạnh khỏe, luôn là chị 2 gương mẫu để mẹ an tâm đi chiến đấu nhé!".

Bé Tuệ Lâm được mẹ nuôi dạy tốt, là chị lớn vừa học giỏi, vừa giàu tình cảm.

Được biết, bé Tuệ Lâm nhà Phạm Quỳnh Anh có thành tích học tập rất tốt, là đứa trẻ ngoan. Nữ ca sĩ U40 đều nuôi dạy các con của mình hạn chế sử dụng mạng xã hội, thay vào đó cô khuyến khích 3 ái nữ chăm vận động, vui chơi ngoài trời. Có lẽ cũng nhờ như thế mà con gái lớn Tuệ Lâm của Phạm Quỳnh Anh càng lớn càng nhổ giò cao lớn, "trộm vía" phát triển vượt trội.

Không chỉ riêng con gái Phạm Quỳnh Anh mà mọi đứa trẻ khác đều có thể trưởng thành tốt nếu như được bố mẹ cung cấp môi trường chất lượng để khôn lớn, đặc biệt là khi trẻ bước vào "độ tuổi vàng" dậy thì.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, nếu muốn trẻ phát triển chiều cao ấn tượng, bố mẹ tuyệt đối đừng bỏ qua các "giai đoạn vàng" này để đầu tư cho con: