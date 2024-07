Con gái mới sinh nhật tròn 1 tuổi, Bảo Anh đã cho đi mẫu giáo

Nhược điểm:

1. Hoảng sợ, rối loạn tâm lý

Việc đi học quá sớm khiến trẻ có cảm giác lo sợ vì phải rời xa vòng tay bố mẹ. Điều này có thể dẫn đến xu hướng tiêu cực hoặc tâm lý chống đối sau này. Ngoài ra, đi học sớm cũng khiến bé bị áp lực, nhất là khi môi trường giáo dục, học tập không phù hợp với tính cách của bé.

2. Dễ mất sự sáng tạo

Việc đi học sẽ giúp kích thích phát triển trí tuệ cho bé, nhưng cũng có lúc sự giáo dục rập khuôn, không phù hợp có thể làm hao mòn đi sự sáng tạo và tính tò mò vốn có của con, thay vào đó là tuân theo những kiến thức có sẵn đã được học.

3. Chương trình học quá tải

Với kiến thức giáo dục mầm non quy định, việc học tập tại trường mầm non chỉ được xảy ra theo hình thức phát triển toàn diện các kỹ năng về nhận thức và ngôn ngữ, đồng thời kích thích sáng tạo cho bé. Tuy nhiên, chương trình học chữ cái, tính toán, phát âm,... tại trường mầm non là khá nặng, mất đi mục đích ban đầu của giáo dục mầm non.

4. Mất đi hứng thú học tập

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, việc đi học quá sớm dễ khiến bé sợ hoặc thậm chí là ghét đi học so với những bạn khác, gây nên tâm lý không thoải mái, căng thẳng mỗi ngày đi học.

Theo Người đưa tin