Con gái gen Z của tỷ phú ngân hàng Việt đứng top 12 người giàu nhất

Khá nhiều doanh nhân lớn tuổi, nhất là các tỷ phú trong lĩnh vực bất động sản, rơi khỏi top giàu nhất trên sàn chứng khoán. Thay vào đó là sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ, có người thuộc gen Z mới 23 tuổi. Trong năm 2024, danh sách các doanh nhân giàu nhất trên thị trường chứng khoán không mấy thay đổi ở top 5, nhưng top 10 đã có sự biến động mạnh. Giàu nhất vẫn là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup với gần 84,4 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 3,3 tỷ USD). Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hòa Phát, ở vị trí số 2 với hơn 44,5 nghìn tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air ở vị trí thứ 3, với gần 23,5 nghìn tỷ đồng. Ông Đỗ Anh Tuấn - Sunshine xếp vị trí thứ 4 tính theo giá trị cổ phiếu nắm giữ, với tổng giá trị gần 23,5 nghìn tỷ đồng, xếp trên ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank với 20,7 nghìn tỷ đồng, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan là 19,6 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, ở top sau ghi nhận nhiều doanh nhân nổi tiếng rời khỏi top 10. Đó là Chủ tịch Novaland (NVL) Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt (PDR) Nguyễn Văn Đạt và bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng) không còn trong top 10 người giàu nhất. Thay vào đó là Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (vợ ông Hùng Anh) với 9.044 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (mẹ ông Hùng Anh) với 8.567 tỷ đồng. Biến động cổ phiếu Techcombank trong năm 2024. Nguồn: TV Gen Z xuất hiện trong top 20 Đáng chú ý, trong danh sách giàu nhất trên sàn chứng khoán năm 2024 là sự xuất hiện của hai gương mặt gen Z (những người sinh từ năm 1995 đến năm 2012) xuất hiện trong top 20. Đó là hai người con của tỷ phú Hồ Hùng Anh: Hồ Thủy Anh (2001) và Hồ Anh Minh (1995), vị trí tương ứng là 11-12 người giàu nhất trên TTCK. Hồ Thủy Anh - con gái Chủ tịch Ngân hàng Techcombank (TCB) Hồ Hùng Anh - sinh năm 2001, hiện sở hữu gần 334,7 triệu cổ phiếu TCB, tương đương gần 4,9% cổ phần. Khối tài sản của Thủy Anh tính tới cuối năm 2024 trị giá gần 8.400 tỷ đồng. Hồi cuối năm 2023, Hồ Thủy Anh đã chi khoảng gần 2.100 tỷ đồng mua thêm cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu từ dưới 3% lên gần 4,9%. Như vậy, Hồ Thủy Anh lên áp sát top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam khi mới 23 tuổi. Con trai ông Hùng Anh là Hồ Anh Minh (sinh năm 1995) đứng ở vị trí thứ 12 với lượng cổ phiếu nắm giữ gần tương đương em gái. Khối tài sản của Hồ Anh Minh đạt khoảng 8.390 tỷ đồng. Hồ Thủy Anh và Hồ Anh Minh thuộc top 12 giàu nhất trên sàn chứng khoán và có khối tài sản vượt qua nhiều doanh nhân kỳ cựu, như Chủ tịch Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền (8.300 tỷ đồng) và Chủ tịch Vicostone Hồ Xuân Năng (8.075 tỷ đồng), ông Nguyễn Văn Đạt (6.900 tỷ đồng), bà Phạm Thu Hương (6.920 tỷ đồng), bà Trương Thị Lệ Khanh (6.750 tỷ đồng), ông Bùi Thành Nhơn (6.330 tỷ đồng), Chủ tịch VPBank ông Ngô Chí Dũng (6.290 tỷ đồng), hay những cái tên nổi tiếng khác như Chủ tịch VIB Đặng Khắc Vĩ, Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Viglacera Nguyễn Văn Tuấn,... Sở dĩ các con ông Hồ Hùng Anh có tài sản tăng mạnh chủ yếu là do nhận số cổ phần từ bà nội Nguyễn Thị Thanh Tâm, chuyển sang từ cuối năm 2023. Trước đó, bà Tâm nắm giữ gần 5% cổ phần Techcombank. Vị trí trong bảng xếp hạng của Hồ Thủy Anh và Hồ Anh Minh tăng mạnh còn do cổ phiếu Techcombank năm 2024 tăng vọt, trong khi cổ phiếu của nhiều đại gia bất động sản như Novaland (NVL) của ông Bùi Thành Nhơn, Bất động sản Phát Đạt (PDR) của ông Nguyễn Văn Đạt... suy giảm. Trong năm 2024, ngân hàng là nhóm có kết quả kinh doanh vẫn khá tốt và tăng trưởng tín dụng cuối năm gần đạt so với mục tiêu Ngân hàng Nhà nước đề ra. Nhiều cổ phiếu ngân hàng lên đỉnh lịch sử. Trong năm 2024, cổ phiếu TCB tăng từ mức 16.000 đồng/cp hồi đầu năm lên mức 24.650 đồng/cp vào cuối năm, tương đương mức tăng 54%. Techcombank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2024 và nhiều năm trước đó. Gần đây, TCB nằm trong top 5 ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất, cùng với các ông lớn Vietcombank, BIDV, Vietinbank và Ngân hàng MBBank. Có những khoảng thời gian, Techcombank đứng thứ hai hệ thống về lợi nhuận, chỉ xếp sau Vietcombank. Sự bứt phá của Techcombank dưới thời ông Hồ Hùng Anh là nổi bật. Sau hơn 10 năm dưới sự lãnh đạo của ông Hùng Anh, Techcombank trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam cán mốc 10.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (2018). Năm 2022, lần đầu tiên lợi nhuận nhà băng này đạt 25.600 tỷ đồng, vượt 1 tỷ USD. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Techcombank báo lợi nhuận trước thuế hơn 22,8 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 84% kế hoạch năm 2024 và tiếp tục là ngân hàng tư nhân dẫn đầu thị trường. Thành công của TCB đến từ chiến lược đa dạng hóa nguồn thu, tối ưu chi phí và tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Chủ tịch Techcombank cho rằng, giá trị của TCB có thể tăng 5-10 lần trong tương lai.