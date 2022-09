Con gái điện báo kẹt trong đám cháy, cha đón xe từ Sóc Trăng lên Bình Dương

Trưa 7/9, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cơ quan chức năng liên quan, điều tra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) làm ít nhất 12 người chết, nhiều người bị thương.

Trở lại Bệnh viện đa khoa An Phú (gần hiện trường vụ cháy), PV Dân trí ghi nhận nhiều người chưa hết bàng hoàng sau khi thoát nạn trong vụ cháy. Chị Thảo (tên đã thay đổi, tiếp viên quán karaoke) nhớ lại, thời điểm xảy ra sự việc, chị đang nằm trong phòng nghỉ của quán thì nghe bên ngoài có tiếng la hét lớn báo cháy.

"Tôi tung cửa chạy ra ngoài thì thấy khói bay mù mịt nên leo lên sân thượng tìm cách thoát thân. Sau đó, nhờ cảnh sát phòng cháy chữa cháy câu xe thang lên cao đưa tôi xuống. Xuống tới mặt đất thì tôi thấy mệt, khó thở, nhức đầu nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu từ đêm qua" - chị Thảo nói và cho biết đến giờ vẫn còn thấy mệt.