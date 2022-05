Con được quyền… e sợ: Biết thua để thắng

Chuyên gia tâm lý học trẻ em Phan Linh chia sẻ, với trẻ trong tuổi mầm non, cuộc sống của các bé hầu hết diễn ra bên ngoài gia đình, gắn với các sự kiện trong trường học. Nếu không giao tiếp được và để lại dấu ấn với trẻ, phụ huynh sẽ không thể biết con cần hỗ trợ gì và như thế nào. Khi đó, phụ huynh đang vô tình đẩy trẻ ra xa và sau đó khi con lỡ phạm sai lầm, chúng ta lại trách: “Lớn rồi mà còn thế!”.

Với người trưởng thành, đôi khi, nỗi sợ có thể khiến chúng ta “đông cứng” trong một tình huống nào đó. Đối với trẻ em, sự sợ hãi có thể trở thành yếu tố can thiệp nghiêm trọng vào sự phát triển của bé. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, điều quan trọng là phụ huynh phải dạy trẻ quản lý nỗi sợ. Đồng thời, cung cấp cho trẻ những công cụ cần thiết để vượt qua sự sợ hãi.

Theo chuyên gia Phan Linh, trẻ sau 5 tuổi sẽ bắt đầu hướng tới văn hóa, sống với những ý tưởng, hình ảnh, sự so sánh và biểu tượng. Đó là lý do trẻ 7 tuổi dễ bị tổn thương bằng những lời nói. Ngoài ra, trẻ bắt đầu phải đối mặt với sự so sánh mà không phải lúc nào cũng có lợi cho bé, như: “Bạn A vẽ tranh đẹp hơn, học thơ nhanh hơn”. Đặc biệt, ở nhiều trường học hiện nay, bầu không khí cạnh tranh khiến trẻ cảm thấy sợ hãi khi không được công nhận.

“Sự thất bại, cạnh tranh là một trong những nỗi sợ hãi quan trọng nhất của một đứa trẻ ở tuổi này. Rất tiếc là không phải lúc nào trẻ cũng có thể thắng. Vì vậy, chúng ta phải dạy trẻ cách chịu thua. Khi trưởng thành, sự chiến thắng có thể mang lại lợi thế cho trẻ, nhưng nếu trẻ ở vai người thua cuộc thì cần có tinh thần vững vàng để dám đối mặt với kết quả”, nữ chuyên gia nhấn mạnh.

Do đó, thực tế, phương pháp tốt nhất không phải là so sánh trẻ với những bạn khác. Điều quan trọng là phụ huynh không khen bạn A viết đẹp, đọc nhanh, làm toán giỏi hơn con. Thay vào đó, cha mẹ có thể so sánh con mình với đứa trẻ của chính con ngày hôm qua. Khi ngày hôm nay, trẻ đã có thể làm nhiều hơn, tốt hơn hôm qua, đó chính là sự tiến bộ.



Phụ huynh cần giúp trẻ tin vào bản thân. Ảnh minh họa.



Sợ hãi không sai

“Khi một đứa trẻ sợ hãi, cha mẹ thường cảm thấy tồi tệ. Tồi tệ theo hướng là có thể nổi giận với trẻ chỉ vì những thứ mà chúng sợ. Sợ ma, sợ tối, sợ một mình, sợ sâu bọ, sợ tiêm, sợ... đủ thứ. Con có thể hay khóc, tủi thân, sợ ngủ một mình. Chỉ là vì con đang phải chịu đựng quá nhiều, không muốn rời xa cha mẹ và chúng ta còn nhiều trách nhiệm khác nên xung đột nội bộ bắt đầu nảy sinh. Chúng ta tức giận”, chuyên gia này giải thích.

Trong khi đó, nếu cha mẹ giận vì con sợ, trẻ sẽ cảm thấy phụ huynh không hài lòng về chúng. Điều đó khiến trẻ càng sợ hãi hơn. Không chỉ là thứ trẻ đang sợ, mà con còn lo lắng cha mẹ từ chối, xua đuổi, phủ nhận hoặc không hỗ trợ. Chuyên gia Phan Linh cảnh báo, đó có thể là nguyên nhân của các chứng loạn thần kinh và sợ hãi, nếu những tình huống này lặp lại quá nhiều lần.