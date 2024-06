Con đi mẫu giáo cả tháng không lên lạng nào còn sụt ký, mẹ đến trường thấy bữa trưa thì chết đứng

Nghe lời giải thích của cô giáo chủ nhiệm con trai, người mẹ càng tức giận vì rõ ràng đây là một lý do không hề thuyết phục. Trẻ nhỏ đang trong tuổi ăn tuổi lớn, ngày nào cũng phải đảm bảo bé hấp thụ đủ các chất dinh dưỡng, và thịt cá là những thực phẩm chính cung cấp điều này. Sau khi có một cuộc tranh cãi với giáo viên, bà mẹ đã không chần chừ quyết định chuyển trường mẫu giáo khác cho con.

Tuy nhiên theo dõi con đi học đến nay đã hơn 1 tháng nhưng thằng bé không tăng được lạng nào, thậm chí còn sụt cân so với lúc trước khi ở nhà với mẹ. Lo lắng con ở trường gặp vấn đề, không thích nghi tốt nên chị quyết định đến trường gặp cô giáo để hỏi thăm tình hình, sẵn tiện theo dõi quá trình con học tập, sinh hoạt ở lớp.

Thời gian trở lại đây, thường xuyên có thông tin của nhiều phụ huynh phàn nàn về việc các trường mầm non cho trẻ ăn thức ăn kém chất lượng khiến các bậc bố mẹ hoang mang, lo sợ con mình cũng sẽ phải rơi vào hoàn cảnh như vậy. Để theo dõi sát sao tình hình của con ở trường, không ít phụ huynh nhiều lần đến trường con bất ngờ để kiểm tra.

3 tuổi là giai đoạn trẻ cần được cung cấp một bữa ăn dồi dào với đa dạng các chất dinh dưỡng để nạp năng lượng, và đảm bảo phát triển tối đa. Do đó, dù là ở nhà hay ở trường cũng cần phải đảm bảo yếu tố dinh dưỡng này cho con. Các bậc cha mẹ nên thường xuyên nán lại trường, theo dõi các bữa ăn hàng ngày của con để biết được chắc chắn con được cung cấp một bữa ăn chất lượng so với số tiền mình bỏ ra. Nếu có bất kì thắc mắc gì cần lập tức can thiệp để đảm bảo con nhận đủ chất dinh dưỡng trong các bữa ăn ở trường.

Cha mẹ lưu ý chế độ ăn cho bé trong ngày sẽ chia theo từng nhóm tuổi khác nhau, nhóm trẻ từ 3-5 tuổi sẽ cần 150-200g thịt cá tôm mỗi ngày. Và nhìn chung tất cả các nhóm tuổi đều cần có lượng thịt cá tôm nhất định trong các bữa ăn, và bao gồm thêm các thực phẩm chứa chất dinh dưỡng khác.

Chế độ ăn cho một số lứa tuổi như sau:

Trẻ từ 1-2 tuổi

Vẫn tiếp tục cho bú mẹ, nếu mẹ không có sữa cho trẻ uống sữa ngoài từ 300-500 ml/ngày.

Ăn 4 bữa cháo hoặc súp mỗi ngày. Ăn quả chín theo nhu cầu của trẻ. Lượng thực phẩm trong ngày: gạo (100-150g); thịt hoặc cá, tôm (100-120g); trứng gà 3-4 quả/tuần; đầu mỡ (25-30 g); rau xanh (50-100g); quả chin (150-200g).

Trẻ từ 2-3 tuổi