Còn bao nhiêu người phải chết oan vì những 'máy chém' nghênh ngang trên đường?

Dù Luật Giao thông đường bộ quy định rõ: "Nghiêm cấm đưa xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật vào hoạt động trên đường bộ", nhưng tình trạng "cấm cứ cấm, chạy cứ chạy" vẫn diễn ra.

Trường hợp của tôi, là vậy. Nhưng nhiều người không may mắn giống tôi, họ giống với chàng trai 25 tuổi xấu số ở Đồng Nai vừa rồi - bị những chiếc "máy chém" cướp đi mạng sống một cách đau đớn nhất.

Trong một buổi họp báo cuối năm ngoái (11/2023), một vị lãnh đạo Công an TP.HCM đã nêu ra những nguyên nhân khiến khó xử lý được dứt điểm vấn nạn xe thô sơ chở hàng cồng kềnh.

Theo vị này, xe thô sơ là loại xe đầu tư rẻ tiền, tải trọng chở khá lớn, dễ dàng di chuyển vào các hẻm nhỏ. Đây là loại phương tiện xe tự chế, khó quản lý do thường xuyên hoạt động trên địa bàn giáp ranh các tỉnh, khu vực hoạt động ở các chợ truyền thống. Người sử dụng xe thô sơ đa phần là người có thu nhập thấp, ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện còn hạn chế. Ngoài ra, do nhu cầu mưu sinh nên nhiều người cố tình sử dụng các loại phương tiện này để hoạt động gây mất an toàn.

Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra, xử lý, người vi phạm không chấp hành hợp tác làm việc, bỏ lại phương tiện gây khó khăn cho công tác tạm giữ, quá trình tịch thu, tiêu hủy. Việc thanh lý phương tiện cũng mất nhiều thời gian khiến diện tích kho bãi trở nên chật, hẹp, xảy ra tình trạng không đủ kho bãi để tạm giữ.

Như vậy, nguyên nhân chính có thể thấy rõ, là do mức độ xử lý chưa thật sự đủ răn đe? Người vi phạm vẫn hời hợt, vi phạm thì nộp phạt, phạt nặng thì bỏ xe. Thậm chí, nhiều người còn "dựa hơi" dư luận, cho mình là người nghèo, lấy lý do vì lẽ mưu sinh mà buộc phải làm.

Lý do thì có hàng trăm nghìn, nhưng mạng sống của mỗi người chỉ có một!