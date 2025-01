Cởi Mở: Trằn trọc vì ai cũng biết tôi FWB với người yêu cũ

Một vài shot rượu quá chén khi chơi Drinking Game, và giờ ai cũng biết tôi từng “Friend With Benefits” với người yêu cũ. Nguồn: Unsplash Tôi không ngừng nghĩ về nó. Thứ ám ảnh rùng rợn rằng một ngày đến cả sếp tổng ở công ty cũng biết tôi từng làm tình với người yêu cũ chỉ để xả stress. Và dù sếp tôi không thực sự cần biết hay quan tâm làm gì đời sống tình dục của cấp dưới, tôi vẫn bị nuốt chửng bởi suy nghĩ cả thế giới đang dõi theo để đánh giá mình với những từ ngữ chói tai. Câu chuyện bắt đầu từ chiếc bàn nhậu mà tôi chỉ ao ước mình được quay ngược thời gian đêm ấy. Trên con đồi Đà Lạt gió hú, bạn tôi đã đề xuất cả đám cùng chơi Drinking Game trò chơi mà ta phải thực hiện thử thách hoặc uống. Những thử thách của Drinking Game thì luôn oái ăm và táo bạo, như đếm số lần làm tình trong tháng, hoặc gọi điện cho người yêu cũ nói lời đường mật. Được hội bạn chịu chơi cả chịu uống, tôi vẫn nhớ cơ thể mình đêm đó nóng râm ran mơ hồ và mộng mị sau 3 chai Vodka trộn bò húc “hủy diệt”. Và điều gì đến cũng đến, những chuyện tôi làm sau đây (có vẻ như) sẽ ám ảnh tôi tới già. Tôi để lộ mình từng FWB với người yêu cũ chỉ để khuây khỏa tâm lý Tôi đã nhận thử thách “kể về trải nghiệm kỳ quái nhất bạn từng làm với ex” và không một chút ngần ngại, tôi kể sạch câu chuyện lén lút của chính mình ra. Các bạn tôi không hẳn trải đời, có người vẫn còn nguyên tem. Và nghe xong chuyện của tôi thì, phản ứng các bạn há hốc mồm trầm ngâm cả tò mò hào hứng chợt khiến tôi tỉnh lại. Chuyện xảy ra vào năm 3. Đoạn đó việc học việc làm và cả gia đình tôi đều không như ý. Bố mẹ tôi cãi nhau vì sao con gái chỉ lo bục mặt đi làm rồi nợ môn khi gia đình còn chẳng mấy khá giả. Cá nhân tôi còn chẳng thích ngành học chính mình, vẫn luôn mơ hồ mông lung với mọi định hướng tương lai phía trước. Những lúc như vậy làm gì có ai đủ kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể hết ngần ấy điều tiêu cực cơ chứ? Ngoại trừ người yêu cũ tôi. Bạn ấy là một “Gym Rat” chính hiệu, là những tín đồ tập gym hạng nặng xem phòng gym như ngôi nhà thứ 2. Giang hồ đồn những người tập thể hình luôn có nhu cầu cao. Đúng thật là như vậy. Bản thân tôi cũng có nhiều nhu cầu, tôi nghĩ đó là lý do 2 đứa không thể kiềm chế nổi ngay khi đã chia tay nhau. "Yêu" nhau trong tối càng khiến chúng tôi lao vào nhau như con nghiện | Nguồn: Pexels. Làm tình cùng người yêu cũ, bằng một cách nào đó tôi cảm giác mọi buồn bực bấy lâu đều được “dọn dẹp” sạch sẽ. Thứ dopamine tiết ra khi “lâm trận” quả thực có ma lực chữa lành. Và dù biết rằng tôi không thể dùng tình dục để chạy trốn hiện thực mãi mãi, tôi vẫn mạnh dạn ký hợp đồng làm “bạn với lợi ích” cùng cậu bồ cũ gymer. Chúng tôi gặp nhau 3 lần 1 tuần, có khi nhiều hơn trong những chiều ngẫu hứng “Ê hôm nay buồn”. Trở về với thực tại, sau khi kể sạch mọi thứ với men rượu vẫn còn nồng thì tôi đã ngờ ngợ linh cảm “hình như mình vừa làm điều gì sai trái?”. Chuỗi ngày bất an không lối thoát bắt đầu Không ai duy trì được mối quan hệ FWB mãi. Làm tình lâu sẽ dễ nảy sinh tình cảm, tôi lại chủ động cắt đứt qua tin nhắn, giữa sự ngỡ ngàng không cam tâm của partner. Như thể bị “đá” lần 2, người yêu cũ tôi tỏ thái độ khó chịu ra mặt khi gặp nhau trên trường. Mặc dù cậu ta chưa một lần công khai chuyện này ra cho bất kỳ ai, bản thân tôi vẫn chột dạ và bất an 24/7. Tôi cảm giác như bị nắm thóp, mong manh và yếu thế khi người ta đã biết quá nhiều góc khuất về mình “nhỡ một ngày nó đem chuyện này đi bêu xấu danh dự mình trước người khác?” Sự bất an nuốt chửng lấy tôi, và trong vài giây phút rượu vào lời ra đêm đi Đà Lạt, chính miệng tôi lại tiết lộ quá khứ đen tối cho cả hội bạn 10 đứa biết. Tuyệt, giờ đây thì số người biết tôi từng FWB với người yêu cũ lên tới… 11 người. Khi hình ảnh bản thân mình chỉ gắn liền với sex Nếu partner cũ không đem cái này ra hạ thấp danh dự tôi, thì tôi lo rằng một ai khác sẽ làm thế. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mỗi người quanh tôi đều biết một chút về lịch sử FWB của mình? Tình dục vẫn luôn là đề tài thu hút những sự quan tâm hiếu kỳ không cần thiết. Đôi khi, ấn tượng về “chuyện ấy” của một người còn nổi bật hơn cả tính cách sở thích và những đặc điểm tâm hồn sâu sắc hơn của họ. Ví dụ bạn lỡ sa đà kể về “gu” làm tình nơi công cộng, những ngày sau đó mọi người chỉ nhớ đến bạn như một đứa thích “public”. Giai đoạn phủ nhận chính mình, tôi rất sợ khi bị gán ghép với những hình ảnh tình dục, thể xác và bản năng | Nguồn: Unsplash. Tôi khá chắc rằng chẳng ai muốn mình chỉ được nhớ đến qua những câu chuyện tình dục - thứ bản năng sơ khởi "trần trụi" nhất của loài người. Khi mà ta mất cả chục năm để xây dựng giá trị, bồi bổ tâm hồn, trau dồi năng lực cho bản thân ngày một cấp tiến, dĩ nhiên ta muốn hình ảnh mình gắn liền với nhiều giá trị hơn là chỉ vài cái xúc tác về thể xác. Quá khứ đen tối kia khiến tôi muốn phủ nhận chính mình. Tôi biết mình đã hành xử bản năng thiếu lý trí. Nhưng khi đã bước ra khỏi vùng tối đó, tôi muốn mọi người nhớ đến mình với những giá trị tươi mới lành mạnh hơn: tính cách, nội tâm, hay trình độ học vấn. Có vẻ như mọi chuyện đã quá muộn. Tôi lạc lối, hoảng sợ lại tìm về đường cùng: tâm sự cùng mẹ để hy vọng có được lối thoát. Phủ nhận quá khứ liệu có khiến ta “trong sạch” hơn? Nhắc đến sex, mẹ tôi khuyên rằng “Dù có làm rồi hay chưa cũng đừng để người khác biết”. Vì với người lớn, phơi bày đời tư giường chiếu ra ngoài luôn là một điều tối kỵ. Đằng này tôi đã lỡ vạch áo cho người đời xem lưng, thế là tôi bắt đầu bật chế độ “phủ nhận”. Ở mọi cuộc trò chuyện, hễ chủ đề hơi đà lái sang 18+ cũng khiến tôi rùng mình. Tôi tự động chối bay chối biến mỗi khi bị hỏi về “kinh nghiệm trên giường”, tuyệt đối không muốn mọi người đào thêm quá sâu. Từ một người cởi mở, tôi khép mình hơn như đang gồng bảo vệ bản thân khỏi những áp lực tôi tưởng tượng ra. Tôi thậm chí nói dối với một vài người mới quen rằng mình còn trinh. Bạn bè xung quanh có thể tưởng tôi đa nhân cách. Họ đâu biết tôi chỉ đang bảo vệ chính mình trước những tổn thương cũ. Mục đích cuối cùng là để rủ bỏ quá khứ “hư hỏng” và hướng về tương lai xây dựng hình ảnh mới. Ngày qua ngày, tôi cắn răng chuẩn bị tâm lý bắt gặp tin tức mình từng FWB với người yêu cũ ở đâu đó. Nhưng rút cục đến cuối cùng, người quan tâm đến vấn đề đó nhất lại là tôi. Đôi khi cách giải quyết tốt nhất là không làm gì cả 1 tuần, 2 tuần, rồi vài tháng trôi qua, nếu không phải những câu bông đùa vô hại thì cũng chẳng ai nhắc đến trải nghiệm đêm Đà Lạt thác loạn kia của tôi nữa. Có thể mọi người vẫn nhớ mồn một câu chuyện đó trong đầu, rằng “bạn mình từng làm tình với người yêu cũ để xả stress”. Nhưng tuyệt nhiên không vì cái đó mà họ đối xử với tôi khác đi. Tôi nhận ra người làm quá mọi thứ lên muôn đời vẫn là chính tôi. Partner của tôi đã có người yêu mới. Còn bản thân tôi đã rủ bỏ thói quen làm tình ngẫu hứng. Gần như cả 2 đã vượt qua quá khứ, mà phần nhiều là vượt qua cái bóng của “chính mình”. Tôi nhận ra đôi khi cách giải quyết tối nhất là không làm gì cả. Việc mọi người biết được bí mật động trời của mình, sẽ chỉ tệ hơn khi bản thân ta luôn tỏ ra giấu diếm che đậy. Sự bất an của tôi làm mọi người tò mò, và tốt nhất là ta nên bình tĩnh đối diện với nó. Tôi đã có thể mạnh dạn chấp nhận quá khứ như một phần của mình để từ đó chứng minh cho cả thế giới thấy tôi có thể vượt qua nó, rằng tôi đã trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn chính mình ngày xưa. Tôi nhận ra mọi người không quan tâm ta nhiều như ta vẫn nghĩ. Và ngay cả khi họ có quan tâm bàn tán gì về tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ đứng lên thừa nhận những mặt tối của bản thân. Đó là bài học lớn nhất cho một người trẻ “overthinking”, là tôi, sau trải nghiệm đáng sợ nhưng cũng đáng quý này. (Bài viết thực hiện thông qua lời kể phỏng vấn nhân vật) Theo: MXH Vietcetera