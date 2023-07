Coi chừng sập bẫy "sở hữu kỳ nghỉ"

Chị Trần Thị Đoan Trang (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) gửi đơn phản ánh: Đầu năm 2021, chị được Công ty R.I mời đến sự kiện bán kỳ nghỉ dưỡng với giá hơn 127 triệu đồng cho 10 năm đặt phòng khách sạn. Nhân viên công ty yêu cầu chị đặt cọc 10% mới được đọc hợp đồng. "Do không có tiền mặt, tôi đưa thẻ và bị họ "quẹt" luôn 50% giá trị hợp đồng, tương đương 63,687 triệu đồng. Tôi tìm mọi cách đòi lại số tiền này nhưng vô vọng" - chị Đoan Trang bức xúc.

Một số người cũng "dính bẫy" Công ty R.I, nộp đơn khiếu nại khắp nơi và đều phải chịu mất tiền. Mới đây, Bộ Công an đã phát đi thông tin cảnh báo về hoạt động "mua bán kỳ nghỉ du lịch" với nhiều chiêu thức để lừa đảo, trục lợi. Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và kịp thời phản ánh, tố giác đến cơ quan công an nếu bị lừa đảo mua kỳ nghỉ du lịch.

Có thể khởi kiện

Luật sư Nguyễn Văn Thông, Tổng Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Vạn Thông, cho biết nhân viên của các công ty sở hữu kỳ nghỉ tư vấn sai lệch gây hiểu nhầm, thậm chí lừa dối khách hàng để đạt mục đích bán sản phẩm. Tuy nhiên, đây là "lời nói gió bay", không thể hiện trong hợp đồng. "Khách hàng có cơ sở khởi kiện nếu bên bán kỳ nghỉ vi phạm hợp đồng. Ngoài ra, nội dung ghi âm cuộc tư vấn có thể làm bằng chứng để khởi kiện" - luật sư Thông tư vấn.

Bài và ảnh: Nguyễn Hải