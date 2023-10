Cốc uống bia huyền thoại ở Hà Nội, khách Tây mê mẩn mua về nước

Anh Nguyễn Ngọc Lân, chủ quán bia hơi trên đường Hoàng Hoa Thám, khẳng định uống bia hơi là phải dùng đúng loại cốc thuỷ tinh miệng loe, màu xanh bạc hà mới đúng kiểu Hà Nội

Anh Lân tiết lộ, thậm chí anh biết có quán bia còn kỳ công đặt riêng những chiếc cốc tương tự nhưng lòng cốc xù xì hơn, tăng độ nhám để giữ được nhiều bọt bia hơn. Tuy nhiên, bản thân anh cho rằng độ nhám của chiếc cốc nguyên bản là vừa phải. Nếu cốc nhám quá sẽ khó vệ sinh, dễ gây xước tay khi rửa.

Với quy mô quán nhỏ, ông chủ cho biết lúc nào quán cũng dự trữ vài trăm chiếc cốc thuỷ tinh, cứ hơn 1 tháng lại bổ sung thêm khoảng 100 chiếc mới do rơi vỡ hao mòn. “Giá cốc này mua vào chỉ khoảng 9 nghìn đồng/chiếc nhưng do làm bằng thuỷ tinh chất lượng thường, có khi sứt mẻ, vỡ, phải thay mới, tính ra cũng không rẻ hơn so với nhiều loại cốc thuỷ tinh khác. Nhưng nó như một thứ văn hoá, không thể thay thế được”.

Anh vẫn còn nhớ một kỷ niệm với chiếc cốc thuỷ tinh xanh này. Cách đây vài năm có một đoàn 4 người Mỹ vào uống bia ở quán. Một người đàn ông trong đoàn nhìn thấy chiếc cốc giản dị mà hay ho quá, đã gọi về cho bạn bè để khoe. “Tôi chẳng biết họ nói gì với nhau, nhưng có vẻ tò mò. Thế rồi họ bảo tôi bán lại cho họ 10 chiếc để mang về nước làm kỷ niệm”.