Có thể kiểm tra việc phạt nguội qua ứng dụng iHanoi

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, việc xây dựng và triển khai ứng dụng iHanoi nhằm tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị từ người dân một cách minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời, ứng dụng bảo đảm sự tham gia giám sát của cộng đồng với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", từ đó nâng cao niềm tin của người dân với chính quyền, cung cấp tiện ích cho người dân và tiếp nhận các sáng kiến đóng góp xây dựng phát triển Thủ đô.

Về an toàn thông tin, iHanoi đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp độ 4, được giám sát 24/7 để bảo đảm an ninh an toàn cho hệ thống và dữ liệu của thành phố. Sau 8 tháng triển khai, nền tảng iHanoi đã hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 28/6/2024.