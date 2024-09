Có quyền CEO nhưng ông Lê Hồng Minh vẫn là CEO VNG, cổ phiếu tăng 103.000 đồng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 12/9, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) ghi nhận một phiên khá tích cực với áp lực bán thấp. Tuy nhiên, mức độ tăng không nhiều do sức cầu thấp, giới đầu tư thận trọng. Thanh khoản ở mức thấp nhất trong nhiều tháng qua, chỉ đạt 8.000 tỷ đồng trên HoSE tính tới 14h15.

Chứng khoán châu Á cũng hồ hởi tăng điểm trong phiên 12/9.

Chứng khoán Mỹ tăng trở lại sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) xuống thấp nhất kể từ năm 2021, mở đường cho đợt hạ lãi suất trong tuần tới (18/9) của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 8/2024, CPI tăng 0,2% so với tháng trước, phù hợp với dự báo. Nếu so với cùng kỳ, CPI tăng 2,5%, giảm 0,4 điểm phần trăm so với tháng 7 và thấp hơn dự báo tăng 2,6%.

Tuy nhiên, CPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng vốn biến động mạnh, tăng 0,3% trong tháng.

Thông tin này khiến giới đầu tư bớt lo về lạm phát Mỹ và Fed có thể hạ lãi suất để tránh kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

Trước đó, chứng khoán toàn cầu trên diện rộng giảm do lo ngại kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong khi kinh tế Trung Quốc trì trệ với sức cầu tiêu dùng thấp.