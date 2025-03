Phó Chánh Thanh tra Sở VH&TT cũng cho biết, các trường hợp cung cấp, sử dụng, truyền đưa thông tin, hình ảnh bản đồ Việt Nam vi phạm chủ quyền quốc gia đều bị xem xét, xử lý theo quy định. Sở VH&TT là cơ quan xem xét, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động văn hóa, thể thao, quảng cáo, báo chí, xuất bản và thông tin điện tử trên địa bàn.

Công an TPHCM chịu trách nhiệm xử lý hành vi về trật tự, an toàn xã hội, an toàn thông tin mạng và xử lý vi phạm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.