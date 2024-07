Có quá dễ dãi với Jennie (BlackPink)

Jennie cũng trở thành trò cười do giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình quốc tế (Best Actress in an International Series) tại Lễ trao giải SEC Awards 2024 của Brazil cho vai diễn trong The Idol.

Sau khi rò rỉ video hút thuốc lá điện tử trong nhà, vào ngày 9/7, công ty OA Entertainment thay mặt Jennie lên tiếng thừa nhận sai lầm, xin lỗi và hứa thay đổi theo hướng tích cực trong tương lai.

Cách xử lý không khiến công chúng hài lòng. Mạng xã hội xuất hiện thêm nhiều ý kiến phản đối nữ thần tượng: “Tôi nghĩ cô ta sẽ tự xin lỗi nhưng công ty lại thay mặt cô ta xin lỗi một lần nữa. Cô ta là quý tộc hay gì vậy?”, “Cô ta quyết định hủy hoại hình ảnh của mình sao? Cô ta trơ tráo đăng tải cảnh hút thuốc trong nhà lên vlog của mình”, “Hình ảnh của cô ta bị hủy hoại ngay lập tức”, “Jennie nên đích thân xin lỗi”, “Tôi nghĩ cô ta không bận tâm nhiều đến vấn đề này”…

Theo Tiền Phong