'Cổ phiếu vua' không đỡ nổi thị trường, VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tục

Dù nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn còn giữ sắc xanh nhưng VN-Index vẫn giảm phiên thứ 3 liên tục kể từ đầu tuần, thủng 1.270 điểm. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 11-12 thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp. Thị trường giằng co trong biên độ hẹp nhưng do lực cầu yếu, VN-Index chốt phiên vẫn giảm gần 4 điểm. Nhóm "cổ phiếu vua" ngân hàng tiếp tục có sự phân hóa nhưng cổ phiếu tăng vẫn còn nhiều: SHB tăng 2,42%, HDB tăng 1,07%, EIB tăng 1,32%; TCB, ACB, MBB, MSB, OCB, STB tăng gần 1%. Ngược lại, VCB giảm 1,27%; BID, TPB, NAB giảm gần 1%. Nhóm cổ phiếu chứng khoán lại nghiêng về sắc đỏ: ORS giảm 3,23%, VND giảm 1,49%, MBS giảm 1,01%; SSI, HCM, FTS, VCI, VIX, AGR giảm gần 1%. Tương tự nhóm chứng khoán, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng sắc đỏ chiếm áp đảo: FDC giảm sàn, VRE giảm 1,14%, IDC giảm 1,05%, KBC giảm 1,74%, HDC giảm 1,31%, CEO giảm 1,38%; VHM, DIG, PDR, NVL, TCH, SZC, NLG giảm gần 1%. Ngoài cổ phiếu ngân hàng, một số cổ phiếu vốn hóa lớn còn giữ được sắc xanh góp phần cho VN-Index đỡ giảm mạnh: DHG tăng 3,2%, KDC tăng 4,77%, SJS tăng 3,6%, VHC tăng 1,37%; FPT, VNM tăng gần 1%... Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,21 điểm (0,25%) còn 1.268,86 điểm với 244 mã giảm, 145 mã tăng và 76 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 1,06 điểm (0,46%) còn 228,18 điểm với 78 mã giảm, 56 mã tăng và 73 mã đứng giá. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 15.300 tỷ đồng, giảm 200 tỷ đồng so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 3 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 179 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất thị trường là VRE hơn 129 tỷ đồng, MWG gần 72 tỷ đồng và DGC gần 41 tỷ đồng. NHUNG NGUYỄN