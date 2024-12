Cổ phiếu toàn cầu lao đao

Phố Wall giảm điểm khi các nhà đầu tư tập trung vào chỉ số kinh tế quan trọng trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới. Sau một ngày khởi sắc, Phố Wall lao đao khi các nhà đầu tư chờ đợi động thái của Fed. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (.DJI) giảm 234,44 điểm, tương đương 0,53% xuống 43.914,12. S&P 500 (.SPX) mất 32,94 điểm, tương đương 0,54%, xuống 6.051,25 và Nasdaq Composite (.IXIC) mất 132,05 điểm, tương ứng 0,66% xuống 19.902,84. Nvidia (NVDA.O) giảm 1,4%, trong khi Microsoft (MSFT.O) tăng 0,1%. Adobe (ADBE.O) giảm 13,7% sau khi nhà sản xuất Photoshop dự báo doanh thu năm tài chính 2025 thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall, gây áp lực lên toàn ngành công nghệ. Trong số 11 phân ngành chính của S&P, chỉ có hàng tiêu dùng thiết yếu (.SPLRCS) cổ phiếu tăng giá. Các chỉ số chính của Phố Wall đạt mức cao kỷ lục nhiều lần trong năm do đợt tăng giá của cổ phiếu công nghệ lớn, được thúc đẩy bởi đợt tăng giá của các cổ phiếu công nghệ lớn tận dụng sự nhiệt tình xung quanh trí tuệ nhân tạo và việc cắt giảm lãi suất của Fed. Nordson (NDSN.O) giảm 8,2% khi nhà sản xuất thiết bị phân phối dự báo doanh thu năm tài chính 2025 thấp hơn ước tính của Phố Wall, trong khi công ty bảo hiểm y tế Centene (CNC.N) tăng 1,9% sau khi dự báo lợi nhuận năm 2025 cao hơn ước tính. Hiện, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Bộ Lao động Mỹ tăng 0,4%, vượt qua mức đồng thuận 0,2%. Chỉ số đánh dấu sự tăng tốc từ mức tăng 0,3% của tháng 10. chỉ số lạm phát hôm thứ Tư cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng đúng như kỳ vọng vào tháng 11. Điều này hỗ trợ cho dự đoán Fed cắt giảm lãi suất vào tuần tới. Các nhà giao dịch hiện đặt cược 97% vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,25 điểm ngày 18/12. Đồng USD Mỹ tăng giá. Chỉ số USD - thước đo đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ bao gồm đồng yên và đồng euro - tăng 0,41% lên 106,99, trong khi đồng euro giảm 0,23% xuống còn 1,047 USD. Đồng bạc xanh giảm giá so với đồng yên sau khi Reuters đưa tin các nhà hoạch định chính sách của BOJ có xu hướng từ bỏ việc tăng lãi suất vào ngày 19/12 và chờ thêm dữ liệu tiền lương vào đầu năm sau. Ở thị trường kim loại quý, vàng giao ngay giảm 1,39% xuống 2.680,59 USD/ounce khi các nhà đầu tư chốt lời và cân bằng vị thế trước cuộc họp của Fed vào tuần tới. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 1,7% xuống 2.709,40 USD. Giá dầu thô giảm sau khi tăng trong tuần này do mối đe dọa về các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm kìm hãm sản lượng dầu của Nga. Giá dầu thô Mỹ giảm 0,4% xuống 70,02 USD/thùng và giá dầu Brent đóng cửa ở mức 73,41 USD/thùng, giảm 0,15% trong ngày. Giá dầu giảm do dự báo nguồn cung dầu dồi dào xóa tan sự lạc quan xuất phát từ kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất. Trạch Dương