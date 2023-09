Cổ phiếu phân bón đồng loạt tăng trần sau động thái từ Trung Quốc

Lợi nhuận sẽ trở lại thời kỳ đỉnh cao?

Trong quý II/2023 và nửa đầu 2023, nhiều doanh nghiệp ngành phân bón hóa chất đã ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh do qua thời kỳ đỉnh cao. Giá cổ phiếu theo đó cũng giảm.

Đạm Cà Mau (DCM) ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 giảm tới hơn 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ xuống còn hơn 6.000 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp chỉ đạt gần 940 tỷ đồng, bằng khoảng 30% so với mức 3.300 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đây là một bức tranh hoàn toàn trái ngược so với nửa đầu năm 2022 khi mà giá phân bón thế giới tăng mạnh.

Đây là cũng là tình hình chung với nhiều doanh nghiệp phân bón hóa chất. Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB) thậm chí còn ghi lợi nhuận âm 480 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1.300 tỷ đồng.

Lý do giá phân bón giảm mạnh trong nửa đầu năm 2023 là do chi phí sản xuất giảm và chính sách mở cửa trở lại của Trung Quốc khiến nguồn cung phân bón toàn cầu tăng. Giá phân bón có lúc giảm hơn 50% so với đỉnh ghi nhận trong năm 2021.

Tình hình hiện tại, vào đầu tháng 9/2023 đang diễn biến ngược lại so với nửa đầu năm. Giá phân bón, hóa chất và giá cao su đang tăng nhanh trở lại. Quyết định của Trung Quốc được dự báo sẽ kéo giá phân bón tăng rất nhanh khi mà nhiều nước đang đối mặt với vấn đề giá lương thực thực phẩm tăng cao.