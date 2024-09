Cổ phiếu ITA của Tân Tạo bị đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu ITA của công ty Tân Tạo bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch từ ngày 26-9 vì vi phạm công bố thông tin nhiều lần. Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa quyết định đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA) kể từ ngày 26-9.

Lý do bị đình chỉ là do Tân Tạo vi phạm nhiều lần các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, mặc dù trước đó đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Theo quy định của HoSE, các công ty vi phạm nghiêm trọng sẽ bị đình chỉ giao dịch để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. KCN Tân Tạo Theo HoSE, Tân Tạo chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, báo cáo thường niên năm 2023 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024. Trước đó, Tân Tạo cũng đã gửi công văn gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và HoSE, đề nghị được tạm hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024 do những khó khăn khách quan. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý vẫn chưa chấp thuận yêu cầu này. Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 20-9, cổ phiếu ITA giảm nhẹ, chỉ còn 2.770 đồng/cổ phiếu.