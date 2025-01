Cổ phiếu công ty nông nghiệp của ông Trần Bá Dương bất ngờ tăng kịch trần

Kết phiên giao dịch sáng 2-1, cổ phiếu HNG của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế HAGL, nơi tỉ phú Trần Bá Dương làm chủ tịch, bất ngờ tăng kịch trần Cụ thể, cổ phiếu HNG của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế HAGL (HAGL Agrico, mã chứng khoán:HNG) do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT tăng kịch trần gần 15%, lên mức 7.000 đồng/cổ phiếu, cao nhất kể từ cuối tháng 8-2022. Đáng chú ý, dư mua của cổ phiếu này đang hơn 5 triệu đơn vị ở mức trần 7.000 đồng/cổ phiếu, trong khi không còn ai bán ra. Đà tăng của cổ phiếu HNG được cho là đến từ thông tin công ty vừa hoàn tất thanh toán nợ theo thỏa thuận cam kết giữa HAGL Agrico với Ngân hàng BIDV (BID) và Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch HĐQT. Cụ thể, HAGL Agrico đã thanh toán số tiền 4.228 tỉ đồng. Trong đó, công ty thanh toán trực tiếp cho BIDV khoản vay trị giá 2.094 tỉ đồng và trả 2.134 tỉ đồng cho Hoàng Anh Gia Lai liên quan đến trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành năm 2016. Cổ phiếu HNG tăng mạnh sau khi công bố thông tin trả nợ cho công ty bầu Đức Nguồn: Fireant HAGL Agrico thông báo đã thanh toán toàn bộ các khoản nợ theo thỏa thuận và không còn công nợ phát sinh với công ty của bầu Đức. Sau khi thanh toán, HAGL Agrico sẽ nhận lại nhiều tài sản theo lộ trình. Trong đợt 1, công ty nhận về quyền sử dụng đất và quyền khai thác 5.357 ha cọ dầu trên tổng diện tích 9.470 ha, cùng với văn phòng, nhà máy cọ dầu và nhà máy nhiệt điện thuộc sở hữu của HA Andong Meas. Trong đợt 2, doanh nghiệp dự kiến nhận quyền sử dụng đất và khai thác 9.231 ha cao su và 9.996ha cọ dầu tại tỉnh Attapeu. Đợt 3 sẽ bao gồm quyền sử dụng đất và khai thác 4.733 ha cao su cùng 3.155 ha cọ dầu tại tỉnh Attapeu của Công ty Hoàng Anh Attapeu. Ở đợt 4, HAGL Agrico làm thủ tục với BIDV để nhận lại các tài sản khác, bao gồm quyền sử dụng đất và quyền khai thác cao su trên diện tích 4.852 ha thuộc sở hữu của HA Quang Minh, 1.960 ha thuộc Công ty TNHH Heng Brother, và 3.283 ha thuộc Công ty TNHH CRD. Liên quan đến cổ phiếu HNG, vì kinh doanh thua lỗ, cổ phiếu này đã bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HOSE và giao dịch trên UPCoM kể từ 18-9-2024. Để niêm yết trở lại trên HOSE, HAGL Agrico phải có lợi nhuận 2 năm liên tiếp và phải làm thủ tục đăng ký niêm yết. Cũng trong những ngày cuối năm 2024, Hoàng Anh Gia Lai đã thông báo thanh toán hơn 1.000 tỉ đồng lô trái phiếu HAGLBOND16.26 do BIDV là trái chủ. Tuy nhiên, công ty vẫn còn khoản nợ 766 tỉ đồng chưa thanh toán do chưa thanh lý được các tài sản không sinh lời. Theo dự kiến, công ty bầu Đức sẽ hoàn tất khoản nợ này vào quý II/2025. Trên thị trường, cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai đóng cửa phiên sáng ngày 2-1-2025 ở mức 12.350 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 2% so với giá tham chiếu và 3% so với đầu tháng 12-2024.