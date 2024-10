Co.opmart, Co.opXtra tung hàng Việt mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Từ 17/10 – 30/10, Liên hiệp HTX Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) triển khai chương trình “Đẹp từ nhà ra phố” tại hơn 800 điểm bán trên toàn quốc bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket, Co.op Online trên toàn quốc. Lấy ngày phụ nữ Việt Nam là điểm nhấn, Co.opmart, Co.opXtra kết hợp cùng hàng loạt các thương hiệu Việt dành nhiều ưu đãi dành riêng cho phái đẹp: giảm giá đến 50% các mặt hàng hóa mỹ phẩm làm đẹp, thời trang; khách hàng nữ được tặng quà cùng những dịch vụ dành riêng trong ngày 20/10. Co.opmart, Co.opXtra đã chuẩn bị những phần quà xinh xắn, thay lời yêu thương gửi đến một nửa thế giới. Thị trường quà tặng 20/10 năm nay, bên cạnh những hộp quà mỹ phẩm truyền thống, Co.opmart, Co.opXtra cũng chuẩn bị những giỏ trái cây, giỏ hóa phẩm, thực phẩm bổ sung, bánh kẹo, chocolate … giúp đa dạng chọn lựa cho khách hàng. Hộp quà mỹ phẩm cũng phong phú hơn với sự tham gia của những thương hiệu nổi tiếng: Double Rich, Himalaya, Dove, L’Oréal, Gervenne, Purite Aroma, Enchanteur, Ponds, Biore … Điểm nhấn của chương trình là các ưu đãi đặc biệt cho khách hàng nữ thân thiết của hệ thống. Theo đó, chương trình “Quà tặng ngọt ngào dành tặng nàng” mang đến hơn 3.500 phần quà là hộp bánh quy bơ cao cấp cho các khách hàng nữ mua sắm các sản phẩm hoá mỹ phẩm từ 500.000đ áp dụng từ từ 17/10 – 30/10. Trong 3 ngày từ 18, 19, 20/10, khách hàng được nhân đôi số điểm tích lũy với hóa đơn mua sắm từ 300.000 đ trở lên. Khách hàng nữ được tặng gói hạt nêm Neptune hoặc chai dầu ăn Meizan Gold theo giá trị hóa đơn trong ngày 19 – 20/10. Tại siêu thị Finelife, vào ngày 20/10, trong khung giờ theo thể lệ chương trình, khách hàng nữ được rút thăm và nhận ngay vali trái cây kèm hoa tươi đẹp mắt. Các chương trình khuyến mãi nổi bật từ 17/10 – 30/10 cụ thể: ●Đẹp từ nhà ra phố: giảm giá sâu, kèm quà tặng khi mua sữa tắm, dầu gội, sữa dưỡng thể, sữa rửa mặt, kem dưỡng da… từ các thương hiệu Dove, Purite, Head&Shoulders, Cetaphil, L’oreal… chỉ từ 105.000 đ ●Tặng nàng quà xinh - Thêm phần lung linh: mang đến nhiều mẫu hộp quà tặng sữa tắm Gervenne, Double Rich giá từ 49.000 đ/hộp; giảm đến 29% cho nước tẩy trang, gel/sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem chống nắng, sữa tắm …; tặng thêm đến 30% cho các sản phẩm may mặc… ●Ngày của nàng - Chàng vào bếp: đa dạng các loại nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ được ưu đãi đậm: bưởi da xanh, dưa lưới, táo, xà lách mỡ, cà chua trứng, cá hồi phi lê, sườn non, file gà, cánh gà, gạo lứt tím than, nước uống sữa trái cây… ●Đồ đẹp váy sang – Tự tin thả dáng : quần dài, quần jean, áo kiểu, đầm, chân váy, bộ đồ nữ… phong cách tinh tế, thanh lịch giảm đến 30% ●Chương trình khách hàng thành viên: Hạng càng cao giảm càng sâu, Thứ 3 thả ga tích điểm ưu đãi đặc quyền dành cho khách hàng thành viên các cấp độ Đông/Bạc/Vàng/Bạch Kim. ●Chương trình online: giảm giá từ 30% đến 50%, mua nhiều ưu đãi lớn áp dụng cho hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, may mặc, hàng nhãn riêng... Khách hàng được tặng PMH trị giá 30.000đ, 50.000đ, 100.000đ..., theo điều kiện các chương trình “Ngày của Nàng – Tặng ngàn deal”, “Mở tiệc deal đêm Halloween”, “Đua mua sắm – Nhận quà Hàng Nhãn Riêng”, “35 năm Saigon Co.op niềm tin gắn kết”, mini game…