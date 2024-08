Có nên uống nước đã để qua đêm và không đậy nắp?

“Nhiều người trong chúng ta thức dậy với cảm giác khát nước và theo bản năng cầm lấy chai nước để trên bàn cạnh giường để uống. Nhưng đây có thể là một thói quen không tốt”, Tiến sĩ Gaurav Jain nói.

Tiến sĩ Gaurav Jain giải thích rằng, nếu nước để ngoài trời mà không đậy nắp, nó sẽ hòa lẫn với carbon dioxide. Mặc dù không có những tác hại rõ ràng của việc này, nhưng nó làm giảm nhẹ độ pH của nước.

Mặc dù uống nước để qua đêm không đậy nắp an toàn đối với một người khỏe mạnh, nhưng đối với người đang ốm khi uống phải nước này, họ có thể dễ bị nhiễm trùng do ô nhiễm vì khả năng miễn dịch của họ ở mức thấp. Do đó, chúng ta cần uống và bảo quản nước đúng cách.